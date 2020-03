Sprankeltje hoop na de lockdown in Italië. Cijfers tonen voorzichtig aan dat de Laars over de piek heen is. Toch blijft Valerio Piva, ploegleider bij CCC maar woonachtig in Herderen, zich compleet machteloos voelen. “Ik bel dagelijks met mijn 84-jarige moeder om haar gerust te stellen.”