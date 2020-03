De reden waarom wereldkampioene boksen Delfine Persoon helemaal zichzelf niet was tijdens haar olympische kwalificatie in Londen, is bekend: geen corona, wel een ferme longontsteking. Is het nu over en out met haar olympische droom? Integendeel. “Ze wil, meer dan ooit, bewijzen dat ze het waard is om op de Spelen te staan.”