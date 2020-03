België gaat inlockdown light

Brussel - Vanaf vanmiddag gaan verregaande maatregelen van kracht om de gezondheid van alle burgers in België te beschermen. Niet-essentiële winkels worden gesloten en er komt een samenscholings-verbod. De maatregelen zullen tot minstens 5 april gelden.

De verregaande maatregelen werden gisteren beslist door het Nationaal Crisiscentrum. Na een vier uur durende vergadering lichtte premier Sophie Wilmès (MR) de maatregelen gisteravond toe. Vanaf vandaag 12 uur gaat ons land in een milde lockdown - al nam premier Wilmès dit woord niet één keer in de mond.

De maatregelen gelden tot minstens 5 april. Wat houden ze in?

Blijf thuis

De Belgische bevolking moet thuisblijven, dat is de kern van het betoog van de Veiligheidsraad. Verplaatsingen mogen vanaf de middag enkel nog om te gaan werken, om voeding te kopen, naar de post, de bank, de apotheek en de krantenwinkel te gaan, of om de wagen vol te tanken. Ook om mensen in nood te helpen, zijn verplaatsingen toegestaan.

Dit betekent niet dat je niet meer buiten mag komen, beklemtoont Wilmès. Activiteiten in de buitenlucht worden toegestaan en zelfs aanbevolen. “Fysieke activiteit zoals wandelen, joggen of fietsen moedigen we aan. Maar buitenkomen doe je enkel in gezelschap van maximaal één persoon, namelijk een familielid dat onder hetzelfde dak woont.”

Woont u alleen, dan mag u een vriend of vriendin vragen om u te vergezellen. “Maar hou afstand.”

Werk

Thuiswerken wordt de norm voor alle functies waarvoor dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de regels inzake fysieke afstand (social distancing) maximaal respecteren. “Overtredingen worden zwaar beboet. Als een tweede overtreding wordt vastgesteld, wordt het bedrijf gesloten”, waarschuwt Wilmès.

Er zijn uitzonderingen voor bedrijven die essentieel zijn. Hoe die controle zal gebeuren, was gisteravond nog onduidelijk. In cruciale sectoren, denk aan de gezondheidszorg, moeten werknemers de anderhalve meter afstand zoveel mogelijk respecteren.

Samenscholingsverbod

Alle bijeenkomsten “buiten familieverband” zijn verboden. Lees: groepjes die zitten te picknicken, jongeren die samen rondhangen in een parkje… De politie zal er op toezien dat mensen niet samenscholen.

Winkels

Alle niet essentiële winkels gaan dicht. Voedingswinkels, supermarkten, apotheken, krantenwinkels, dierenvoedingswinkels en banken zullen wel open blijven. Hamsteren is dus niet nodig, beklemtoont het crisiscentrum. Nachtwinkels zullen vanaf 22 uur de deuren moeten sluiten.

De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot één persoon per tien vierkante meter en een tijdsduur van 30 minuten per klant.

Openbare markten worden verboden, met uitzondering van voedingskramen waar die levensnoodzakelijk zijn.

Horeca

Horecazaken blijven dicht. Uitbaters moeten hun terrasmeubilair binnen zetten om te voorkomen dat mensen er in groep gaan picknicken.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer moet zo georganiseerd worden dat de reizigers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren.

Reizen

Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden tot 5 april niet meer toegelaten. Maar de grenzen zullen niet sluiten.

Scholen

Voor scholen blijft de regeling van vorige week gelden. De lessen blijven geschorst, opvang wordt wel voorzien. Crèches blijven open.

Kappers

Kappers zullen maar één klant per keer mogen toelaten.

Eten afhalen

Eten afhalen of eten aan huis laten leveren blijft mogelijk.

“Geen lockdown”

Premier Wilmès benadrukt dat de maatregelen geen lockdown inluiden. Mensen mogen hun huis uit, ook om te werken, dus het gaat in essentie om een samenscholingsverbod. Viroloog Marc Van Ranst sprak in De Afspraak over “een gemiste kans om het een lockdown te noemen” en zo een harder signaal te geven. Minister Pieter De Crem (CD&V) noemt de nieuwe maatregelen nochtans “ongezien sinds het ontstaan van België”. Voor wie de crisis niet serieus nam, was Maggie De Block (Open Vld) streng: ‘De zotte stoten van dit weekend, lockdownparty’s, mensen die naar Nederland gingen, doen de curve (met aantal besmettingen) stijgen.”