Beringen tegen Corona, stap mee in de strijd

Het is momenteel heel stil in het land van Oz. Met de Academie Beringen brengen we in Stad Beringen wat kleur, muziek en vreugde in deze trieste, stille en voor velen ook eenzame coronatijden. Via de Facebookpagina van de Academie Beringen kan jij of je mama, papa of leerkracht een leuke, creatieve boodschap achterlaten voor je oma, opa, vriend, vriendin, buur,... die je door het coronavirus te lang moet missen.

Dus haal je instrument boven, schrijf een liedje, maak een versje, tekening of kunstwerkje, creëer een dansje, maak een foto of video en stuur het naar deze link. Je mag ook gewoon jouw lieve groetjes doen. Vergeet de persoon voor wie het berichtje bestemd is niet te vermelden.

Zo brengen we samen terug wat kleur en vreugde in het stille land van Oz.

Stad Beringen lanceert een platform beringen.be/beringenhelpt voor inwoners die zich tijdens de coronacrisis willen inzetten voor hun buren of kwetsbare groepen. Vrijwilligers kunnen zich op de website van de stad registreren, maar ook mensen in nood kunnen er een hulpvraag stellen.