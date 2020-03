Dit zijn de initiatieven van uw gemeente

In Leopoldsburg kan je je als inwoner registreren op het platform ‘Leopoldsburg solidair’ om hulp te vragen of te geven. Foto: Zahra Boufker

As / Beringen / Bilzen / Bocholt / Bree / Diepenbeek / Dilsen-Stokkem / Genk / Gingelom / Ham / Halen / Hamont-Achel / Hechtel-Eksel / Houthalen-Helchteren / Kortessem / Lanaken / Leopoldsburg / Lummen / Lommel / Maaseik / Binderveld / Kozen - In heel wat Limburgse steden en gemeenten worden contactcenters opgericht of initiatieven genomen om vrijwilligers te matchen aan inwoners die hulp nodig hebben naar aanleiding van het coronavirus. Een overzicht.

As

Inwoners die andere inwoners willen helpen, of zelf hulp nodig hebben, kunnen zich online registreren bij de gemeente. Ook het OCMW zal actief op zoek gaan naar mensen die hulp kunnen gebruiken.

Beringen

De stad Beringen lanceert het initiatief ‘Beringen helpt’. Inwoners die andere inwoners willen helpen, kunnen zich online registreren bij de stad. Wie hulp nodig heeft kan de stad contacteren via: 011 43 02 11 of info@beringen.be.

Bilzen

Inwoners die hulp nodig hebben kunnen terecht op de warme lijn via het nummer 089 39 96 20 (elke werkdag tussen 9 en 16 uur). Die lijn is beschikbaar voor:

1. Personen die eenzaam zijn, ongerust zijn of nood hebben aan een babbel

2. Personen die levensnoodzakelijke boodschappen of medicatie nodig hebben en dat niet meer zelf kunnen halen (wegens ziekte, omdat ze tot de risicogroep behoren,…)

3. Mensen die zelf willen helpen

4. Mensen die iemand kennen die wel wat hulp kan gebruiken

Bocholt

Inwoners die door de coronamaatregelen in moeilijkheden komen en geen hulp kunnen inroepen van familie, buren of mantelverzorgers, kunnen het OCMW steeds contacteren via: 089 20 19 80 of info.ocmw@bocholt.be.

Borgloon

Het algemeen telefoonnummer van de stad Borgloon doet nu ook dienst als hulplijn. Alle bezorgde inwoners kunnen hier terecht met al hun vragen: 012 673 673.

Bree

De stad Bree lanceert het initiatief ‘Bree Zorgt’. Inwoners die andere inwoners willen helpen of inwoners die hulp nodig hebben kunnen de stad contacteren via: 089 84 85 86 of breezorgt@bree.be.

Diepenbeek

De gemeente verzamelt hulpacties op een centrale pagina, waar inwoners hun acties kunnen registreren en bekendmaken.

Dilsen-Stokkem

Inwoners die bijkomende vragen hebben over de situatie in Dilsen-Stokkem, mogen hun vraag doorsturen via corona@dilsen-stokkem.be.

Ook in Dilsen-Stokkem heel wat spontane initiatieven genomen om elkaar te helpen. Op de Facebookpagina van de stad kan je jouw initiatief kenbaar maken door te reageren met een bericht onder de algemene oproep op deze pagina.

Genk

De stad Genk bundelt alle hulpvragen via het initiatief ‘Genk helpt’. Wie hulp nodig heeft kan contact nemen met de stad via 089 65 36 00 of genkhelpt@genk.be. Of vult online een formulier in. Wie zelf wil helpen kan zich aanmelden voor een categorie vrijwilligerswerk op de webpagina van ‘Genk helpt’.

Gingelom

Om hulpbehoevenden te helpen gedurende de coronacrisis start de gemeente Gingelom met een gratis boodschappendienst. Deze dienst wordt aangeboden aan iedereen die zijn boodschappen niet zelf kan doen en niemand heeft om die boodschappen te doen. De dienst kan ook worden ingeschakeld voor het afhalen van geneesmiddelen bij de apotheek.

Er worden enkel opdrachten aanvaard van minstens 25 euro, behalve voor de afhalingen bij de apotheek.

Alle aanvragen moeten minstens 1 dag op voorhand telefonisch of via e-mail worden doorgegeven via thuisdiensten@gingelom.be of 011 88 04 46.

Halen

De stad Halen bundelt alle hulpvragen via het initiatief ‘Halen helpt’. Wie hulp nodig heeft kan contact nemen met de stad via 013 46 03 78 of halenhelpt@halen.be. Wie zelf wil helpen kan zich aanmelden voor een categorie vrijwilligerswerk op de webpagina van ‘Halen helpt’.

Ham

De gemeente stelt voorbeeldbriefjes ter beschikking waarmee inwoners aan buren hulp kunnen aanbieden.

Hamont-Achel

Inwoners met vragen kunnen die vraag stellen via coronavragen@hamont-achel.be.

Hasselt

De stad Hasselt engageert zich om de komende weken Hasselaren die hulp kunnen gebruiken, in contact te brengen met gemotiveerde Hasselaren of verenigingen die graag willen helpen. Inwoners kunnen zich kandidaat stellen of een hulpvraag achterlaten op de website ‘Hasselt helpt’ of tijdens de kantooruren bellen naar 011 23 94 00.

Hechtel-Eksel

De gemeente Hechtel-Eksel heeft een Facebookgroep opgericht ‘Hechtel-Eksel helpt’. Inwoners die willen helpen of hulp nodig hebben, kunnen elkaar in de Facebookgroep vinden.

Het OCMW staat ook klaar om mensen in nood te helpen die geen hulp kunnen inroepen van familie, buren of mantelzorgers. Het OCMW is bereikbaar via 011 89 12 12 of info@ocmwhechtel-eksel.be.

Heers

Inwoners en bedrijven uit Heers die nog mondmaskers hebben en ze ter beschikking willen stellen aan de huisartsen van Heers, Sint-Truiden en Borgloon kunnen dat laten weten via 011 48 01 06 of info@heers.be.

Houthalen-Helchteren

Met de campagne ‘Helpende handen gezocht!’ engageert Houthalen-Helchteren zich om de komende weken inwoners die hulp kunnen gebruiken te ondersteunen via een vrijwilligersnetwerk. Inwoners die zich kandidaat willen stellen, kunnen dit online doen op www.houthalen-helchteren.be/vrijwilligers.

Inwoners die hulp nodig hebben kunnen online een formulier invullen. De gemeente zal dan contact opnemen.

Kinrooi

Inwoners die hulp nodig hebben of willen helpen, kunnen zich melden bij de dienst Zorg en Ouderen via 089 77 86 74 of de dienst Vrije Tijd via 089 30 08 40. De gemeente stelt een lijst op van alle vragen en het aanbod en koppelt dan de vrijwilliger aan de hulpvrager.

Wie vragen heeft kan mailen naar info@kinrooi.be of bellen naar 089 70 03 00.

Kortessem

De gemeente stelt een voorbeeldbriefje ter beschikking waarmee inwoners aan buren hulp kunnen aanbieden.

Inwoners die op de hoogte willen blijven van de laatste maatregelen in de gemeente kunnen zich inschrijven op een nieuwsbrief.

Lanaken

Voor gemeentelijke informatie of hulp bij boodschappen, medicijnen of maaltijden kunnen inwoners bellen naar 0800 29 211, van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u00.

Leopoldsburg

De gemeente lanceert het initiatief ‘Leopoldsburg solidair’. Mensen die hulp willen geven of ontvangen kunnen online een formulier invullen, mailen naar reservatie@ccleopoldsburg.be of bellen naar 011 34 65 48 op weekdagen van 10.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur.

Ook voor andere vragen kunnen inwoners op dit nummer terecht.

Lummen

Lummenaren die wat extra hulp kunnen gebruiken of zij die graag anderen willen helpen kunnen terecht op ‘Lummen helpt’ om zich te registreren. Dat kan via een invulformulier of via een mail naar lummen.helpt@lummen.be of telefonisch op 013 39 06 05.

Lommel

Inwoners met vragen kunnen terecht op info@lommel.be of op het nummer 011 39 97 99.

De stad lanceert daarnaast het initiatief ‘Lommel helpt’, inwoners die hulp nodig hebben of zich vrijwillig willen inzetten kunnen online een formulier invullen, mailen naar info@lommel.be of bellen naar 011 39 71 02.

Maaseik

De stad organiseert een boodschappendienst voor mensen die mindermobiel zijn of tot de risicogroepen behoren en zelf geen boodschappen kunnen doen. Ook inwoners tussen 16 en 64 jaar die boodschappen willen doen voor andere inwoners kunnen zich aanmelden bij deze boodschappendienst op het nummer 089 56 05 60.

Nieuwerkerken

De gemeente lanceert het initiatief ‘Nieuwerkerken nabij’. Met dit initiatief wil de gemeente de kwetsbare mensen en ouderen helpen. Daarvoor is de gemeente op zoek naar bijkomende vrijwilligers die zich kunnen registreren via een online formulier.

Oudsbergen

De gemeente stelt een voorbeeldbriefje ter beschikking waarmee inwoners aan buren hulp kunnen aanbieden.

Peer

De stad Peer lanceert het platform ‘Een ‘Peer’ onder de riem steken’. In deze Facebookgroep kunnen inwoners elkaar helpen: bijvoorbeeld iemand vinden om de dagelijkse boodschappen te doen, de oproep om door kinderen tekeningen te laten maken die aan de eenzamen/mensen in quarantaine kunnen worden bezorgd, enz. Ook acties van buurten, verenigingen, mensen uit Peer kunnen hierop worden gepost.

De stad heeft ook briefjes verspreid om als goede buur ook je hulpbehoevende buren te helpen.

Pelt

De gemeente Pelt lanceert het initiatief ‘Pelt helpt’. Wie hulp nodig heeft kan contact nemen met de gemeente via 011 94 94 99 of pelthelpt@gemeentepelt.be. Of vult online een formulier in. Wie zelf wil helpen kan zich aanmelden op de webpagina van ‘Pelt helpt’.

Sint-Truiden

Inwoners die vragen hebben over maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Sint-Truiden kunnen bellen met het contactcenter van de stad op 011 70 14 14.

Ook Sint-Truiden is solidair: wie hulp nodig heeft, zich vrijwillig wil inzetten, een actie op het getouw zet of zich ongerust maakt over iemand in zijn omgeving, mag ook contact opnemen met het contactcenter op 011 70 14 14.

Tongeren

De Stad Tongeren wil gemotiveerde Tongenaren of verenigingen die graag willen helpen in contact brengen met mensen die hulp kunnen gebruiken. Gebruik de hashtag #tongerenhelpt om je kenbaar te maken via sociale media.

Lukt het moeilijk digitaal? Dan helpen de medewerkers van de Piepel je graag veder via 012 24 24 30. Zowel hulpvragers als vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning. Tongenaren die bezorgd zijn over kwetsbare of hulpbehoevende personen in hun omgeving mogen ook contact opnemen met de stad via 012 24 24 30.

Voeren

Ook Voeren is solidair en lanceert ‘Samen tegen corona’. Voerenaars die hulp nodig hebben met de boodschappen kunnen terecht bij de gemeente. Ook het OCMW levert maaltijden aan huis. Inwoners kunnen zich aanmelden via het nummer 04 381 99 24.

Wie ongerust is over iemand in zijn omgeving of weet heeft van alleenstaande ouderen die ondersteuning nodig hebben kunnen contact opnemen met de gemeente via 04 381 99 20.

Wellen

De gemeente werkt aan een platform waar hulpvragers en helpende handen met elkaar in contact kunnen worden gebracht. Inwoners die hun buren willen helpen, vinden er ook een burenkaartje.