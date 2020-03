Diepenbeek tegen corona, stap mee in de strijd

Diepenbeek - Het coronavirus beheerst het hele leven, ook in Diepenbeek. Heel wat Limburgers willen graag acties ondernemen, tips delen of hun verhaal kwijt. In tijden van corona zoekt iedereen verbondenheid en leeft het Limburggevoel meer dan ooit. HVBL en TVL nemen de rol van vertolker en versterker op van acties, tips en verhalen onder de noemer #Limburgtegencorona. Talrijke reacties stromen binnen. Lees hier wat in Diepenbeek gebeurt.

ACTIE

Anna Van Houtte heeft actie ondernomen met haar moestuin: "Vermits een deel van mijn moestuin er ongebruikt bijlag heb ik die nu ter beschikking gesteld van een familie nieuwkomers . Papa en de kinderen komen enthousiast werken. Het is buiten uiteraard en ze blijven op een veilige manier in contact met ons. Tegelijk hebben ze het vooruitzicht op lekker fruit en groenten binnen enkele maanden."

