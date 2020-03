Gemeente Leopoldsburg organiseert coronahuwelijken

Leopoldsburg -

In Leopoldsburg heeft burgemeester Marleen Kauffmann (CD&V) koppels die van plan waren om in de loop van de volgende dagen te trouwen, via een noodprocedure dinsdag in het huwelijksbootje gezet. “We weten niet wat er de volgende dagen gaat gebeuren”, aldus de burgemeester. “De kans bestaat dat we die mensen moesten vragen om hun huwelijk uit te stellen. Daarom heb ik de gemeentediensten gevraagd om die mensen op te bellen en hen uit te nodigen om vandaag langs te komen voor hun huwelijk. Twee koppels, die ingepland stonden op vrijdag, zijn daarop onmiddellijk ingegaan en hebben we vandaag getrouwd. Uiteraard hebben we daarbij alle veiligheidsvoorschriften die voor corona gelden in acht genomen,” aldus Kauffmann.