Alken tegen Corona, stap mee in de strijd

Alken - Het coronavirus beheerst het hele leven, ook in Alken. Heel wat Limburgers willen graag acties ondernemen, tips delen of hun verhaal kwijt. In tijden van corona zoekt iedereen verbondenheid en leeft het Limburggevoel meer dan ooit. HVBL en TVL nemen de rol van vertolker en versterker op van acties, tips en verhalen onder de noemer #Limburgtegencorona. Talrijke reacties stromen binnen. Lees hier wat in Alken gebeurt.

ACTIE

"In Alken maakten wij hebben wafels voor de serviceflatbewoners in Woonzorgcentrum Cecilia.

Mijn oma Jeanne Froyen woont verblijft er en daarom hadden we het idee de mensen er blij te maken met verse wafels. Omdat ze nu al helemaal geen bezoek mogen ontvangen leek ons dat een prima opkikker. Zo dragen wij ook ons steentje bij? Ik ben een fiere kleindochter en mijn man... heeft de wafels gebakken."

Annelies en Andy

Heeft u een verhaal, kent u geweldige middeltjes om uw buren te ondersteunen, wilt u helpen of heeft u hulp nodig?

