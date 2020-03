Ook lessen Hast HBO5 verpleegkunde in amper paar dagen helemaal online

Hasselt-Centrum

Hasselt - Het alomtegenwoordige coronavirus dwingt scholen tot verregaande maatregelen. Zo ook in Hast HBO5 verpleegkunde in Hasselt waar afgelopen dagen hard gewerkt werd om de continuïteit van de lessen te garanderen.

Zodra de ernst van deze epidemie duidelijk werd, is een team onder leiding van de directeur aan de slag gegaan om de studenten een alternatief te bieden. Wat ze hier op enkele dagen tijd op poten hebben gezet, is haast ongelooflijk. De motivatie, creativiteit en flexibiliteit die de leerkrachten toonden, maakt dat de studenten vanaf maandag 16 maart alle lessen online volgen. Door de leerstof via afstandsonderwijs te geven beperken we de verspreiding van het virus en lopen de studenten geen achterstand op. In deze tijden wordt eens te meer duidelijk hoe belangrijk verpleegkundigen zijn om ons gezondheidssysteem te laten draaien. Ook de HBO5 verpleegkundigen zijn een grote en onmisbare groep in de zorg. In noodsituaties is een sterk team van gedreven docenten en gemotiveerde studenten tot grote dingen in staat!