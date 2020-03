Bewoners woonzorg De Fakkel knutselen en videobellen

Paal

Beringen - Ondanks de quarantaine houden de bewoners van woonzorg De Fakkel zich goed bezig met knutselen, kaartjes maar ook videobellen met de familie.

Vanaf het moment dat men de bewoners in zorgcentra’s omwille van het coronavirus verplicht in quarantaine geplaatst heeft, is men in woonzorgcentrum De Fakkel begonnen met nog meer in te zetten op gezelschap. Er wordt volop geknutseld volgens weekthema 'geluk'.

In deze tijden merk je dat het geluk in de kleinste dingen terug te vinden zijn. Zoals een familielid dat een taart komt afgeven aan de ingang. Of de kaartjes die zowel bewoners als personeel krijgen. De eerste videobelletjes zijn gedaan. Je had de bewoners moeten zien om zo, samen met het personeel, met deze wonderbaarlijke techniek kennis te maken.

Foto's: woonvorm De Fakkel