Brandweer waarschuwt voor kinderen die uit verveling met vuur spelen

Pelt -

Dinsdagnamiddag is in Pelt de brandweer moeten uitrukken voor spelende kinderen die brand hadden veroorzaakt in een schuur. In dit geval bleef de schade gelukkig beperkt, maar politie en brandweer roepen kinderen op om geen gevaarlijke spelletjes de spelen in de komende weken dat ze niet naar school moeten. “Dit zou een extra belasting betekenen voor de hulpdiensten,” luidt het