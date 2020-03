Kortessem tegen corona, stap mee in de strijd

Kortessem - Het coronavirus beheerst het hele leven, ook in Kortessem Heel wat Limburgers willen graag acties ondernemen, tips delen of hun verhaal kwijt. In tijden van corona zoekt iedereen verbondenheid en leeft het Limburggevoel meer dan ooit. HVBL en TVL nemen de rol van vertolker en versterker op van acties, tips en verhalen onder de noemer #Limburgtegencorona. Talrijke reacties stromen binnen. Lees hier wat in Kortessem gebeurt.

VRAAG

Danielle Claesen wil graag mondmaskers maken, maar weet niet hoe? Kan iemand haar uitleg geven?

E-mail: claesendanielle@gmail.com