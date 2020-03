Herk-de-Stad tegen corona, stap mee in de strijd

Herk-de-Stad - Het coronavirus beheerst het hele leven, ook in Herk-De-Stad. Heel wat Limburgers willen graag acties ondernemen, tips delen of hun verhaal kwijt. In tijden van corona zoekt iedereen verbondenheid en leeft het Limburggevoel meer dan ooit. HVBL en TVL nemen de rol van vertolker en versterker op van acties, tips en verhalen onder de noemer #Limburgtegencorona. Talrijke reacties stromen binnen. Lees hier wat in Herk-De-Stad gebeurt.

ACTIE

Wim Vandebrouck doet volgende actie uit de doeken. Lezen is belangrijk in de lagere school. Mijn kinderen willen voorlezen voor de mensen met een beperking die bij Wiric in een woonvorm verblijven. We doen dit via skype en laten ons niet opjagen door Ilona Corona.