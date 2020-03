Sint-Truiden tegen Corona, stap mee in de strijd

Sint-Truiden - Het coronavirus beheerst het hele leven, ook in Sint-Truiden. Heel wat Limburgers willen graag acties ondernemen, tips delen of hun verhaal kwijt. In tijden van corona zoekt iedereen verbondenheid en leeft het Limburggevoel meer dan ooit. HVBL en TVL nemen de rol van vertolker en versterker op van acties, tips en verhalen onder de noemer #Limburgtegencorona. Talrijke reacties stromen binnen. Lees hier wat in Sint-Truiden gebeurt.

ACTIE

"Hoi, ik ben Natascha en wil even het verhaal delen van Ronald Ilsbroux uit St-Truiden. Hij is leerkracht godsdienst en moet thuis blijven omdat hij mantelzorger is voor een inwonende oude dame. Aanvankelijk was hij begonnen met mondmaskers te naaien als zinvolle activiteit met zijn leerlingen. Nu naait hij mondmaskers voor het ziekenhuis van St-Truiden. Hij is vandaag jarig en dat is zeker nog een extra-argument om zijn mooie acties te benadrukken."

Natascha