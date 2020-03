Warm Wellen werkt: burenkaartjes

Wellen - We zijn allemaal getroffen door de zware maar noodzakelijke maatregelen om het coronavirus in te perken. Reden te meer om te laten zien dat Wellen een warme en solidaire gemeente is.

Als gemeentebestuur bekijken we momenteel hoe we via een platform hulpvragen en aangereikte handen kunnen coördineren.

Bij deze doen we alvast een oproep om ook aan je buren te denken!

We hebben een burenkaartje gemaakt dat je in jouw buurt of straat in de brievenbus kan steken. Zo weten je buren dat jij voor hen klaar staat om te helpen. Je kan deze burenkaartjes downloaden via onderstaande link en zelf afdrukken. Heb je geen printer? Geen probleem, het burenkaartje vind je ook buiten aan de ingang van het gemeentehuis. We zullen ook aan de handelaars, die nog open zijn, vragen om papieren exemplaren leggen.

#samentegencorona #limburgtegencorona