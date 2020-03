Opnieuw een topevenement dat van datum verandert: Roland Garros wordt verplaatst naar eind september

Roland Garros wordt vanwege het coronavirus met enkele maanden uitgesteld. Het graveltoernooi in Parijs zal doorgaan van 20 september tot 4 oktober. De oorspronkelijke datum was van 18 mei tot 7 juni.

Na de annulering van een aantal grote voorbereidingstoernooien ontsnapt ook de Grand Slam niet aan het coronavirus. Met Roland Garros wordt het eerstvolgende toptoernooi alvast verplaatst naar het najaar. Het is nog maar de vraag of het grastoernooi van Wimbledon, de derde Grand Slam van het seizoen, nog kan doorgaan. Door de verplaatsing van Roland Garros en de US Open is de kalender in het najaar immers al flink gevuld.

“De huidige quarantainemaatregelen maken het voor ons onmogelijk om vast te houden aan de originele data”, laat de organisatie weten. “De hele wereld wordt geraakt door de gezondheidscrisis gelinkt aan covid-19. Om de gezondheid en de veiligheid van alle bij de organisatie betrokken mensen te garanderen, heeft de Franse Tennisfederatie beslist de editie 2020 van Roland Garros te houden van 20 september tot 4 oktober. Hoewel niemand weet wat de situatie zal zijn op 18 mei, maken de huidige quarantainemaatregelen het voor ons onmogelijk om de voorbereidingen verder te zetten. Daarom zijn we niet in staat het toernooi op de originele data te behouden.”

Volgens de Franse bondsvoorzitter Bernard Giudicelli was het een “moeilijke maar moedige beslissing” om het toernooi enkele maanden uit te stellen. “Dit is een ongeziene situatie, die ernstig geëvolueerd is sinds vorig weekend. We treden verantwoordelijk op en moeten samenwerken in dit gevecht opdat ieders gezondheid en veiligheid verzekerd wordt.”

Door het schuiven met de datum zal Roland Garros dit jaar (in theorie) een week na de mannenfinale van de US Open beginnen. Het hardcourttoernooi in New York is traditioneel het vierde en laatste grandslam van het seizoen en staat van 24 augustus tot 13 september op het programma. (belga)