Stad Halen bijzonder solidair

Halen - Een kleine oproep op Facebook bracht een golf van solidariteit teweeg in Halen. Heel wat mensen gaven gehoor aan de oproep om flyers in de bussen te steken. Intussen schreven ook al meer dan 40 inwoners zich in op het platform Halen Helpt.

"De gebeurtenissen van de voorbije dagen hebben een enorme impact op onze stad en onze inwoners. Het is hartverwarmend hoeveel initiatieven er genomen worden en hoeveel mensen zich aanbieden om onze risicogroepen te ondersteunen. Daarom gaan we de coördinatie van al deze acties op ons nemen via een digiaal platform. Om dit kenbaar te maken willen we al onze inwoners informeren via een flyer die we bus aan bus willen verdelen zodat elke inwoner deze informatie krijgt. Daarom durven we nu al een beroep op jullie doen om vanavond tussen 19.30 en 20.30 uur deze flyers af te halen in één van de verdeelpunten en mee te helpen verdelen voor al onze inwoners. Een unieke manier om hen allen heel snel te informeren. Vele helpende handen maken licht werk!"

Die oproep was maandagnamiddag te lezen op de Facebook-pagina van de stad Halen. De reactie hierop was ongezien. Op een uur tijd werd in alle Halense brievenbussen een infobrief gestoken. Op die manier kregen alle Halenaren - want niet iedereen is digitaal aanwezig - info in hun bus met daarin de maatregelen, contactnummers en info over het platform Halen helpt.

Het platform Halen Helpt werd gelanceerd voor inwoners die zich tijdens de coronacrisis willen inzetten voor kwetsbare groepen. Vrijwilligers kunnen zich op de website van de stad registreren. Zo bundelen we onze krachten en kunnen de vele Halense vrijwilligers elk op hun manier hun steentje bijdragen. Er kwamen in de loop van de dag al meer dan 40 inschrijvingen binnen. Stad Halen is dan ook erg dankbaar voor de solidariteit van haar inwoners.

Wil je je ook graag als vrijwilliger registreren of heb je zelf hulp nodig? www.halen.be, 013/46.03.78 of halenhelpt@halen.be