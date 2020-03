Coronaslachtoffer getuigt uitgeput vanuit UZ Gent: “Ik moet toegeven, jongens, het is erg”

Hij was op. Leeg. Kon zelfs geen bord meer vastpakken. Het was zijn ongeruste vrouw die de ambulance belde. Zondagnacht is haar man Zeger Garré (55) dan ook meteen opgenomen in het UZ Gent. Vanop zijn ziekenhuisbed deelt de uitgeputte modefotograaf een belangrijke boodschap. “Gasten, zoek geen contact meer met mekaar. Ge denkt dat het u niet kan overkomen, omdat ge nog jong zijt. Zijt maar zeker, het overkomt u wel.”

“Ik wil de mensen verwittigen. Waarschuwen hoe verwoestend dit virus kan zijn. Ik dacht jong, sportief en super gezond te zijn. Ik dacht dat corona me niet kon raken. Niet dus. Zie mij hier nu liggen in het ziekenhuis. En ik moet jullie waarschuwen jongens. Het is erg. Het is echt erg als het u te pakken heeft.”

Twee weken geleden stonden Zeger en zijn vrouw nog op de latten in Frankrijk. Met een tiental vrienden genoten ze van een deugddoende skivakantie. Tot er eentje uit het pak ziek werd. “Een vriend voelde zich wat grieperig. Niemand stond erbij stil dat het corona zou kunnen zijn. Dat was toch dat virus van heel ver weg?”

Zware terugval

Dachten ze toen. “Tien dagen geleden vertoonde ik voor het eerst symptomen. Mijn vrouw ook. Een griepje, vermoedden we. Het werd snel beter. Maar vrijdag had ik een terugval. Ik voelde me zo leeg dat ik zelfs geen bord meer kon vastpakken. Mijn echtgenote werd ongerust. Nu is het genoeg geweest. Ik bel de ambulance.”

Meteen was er een test, daarna een verdict: Covid-19. En de afzondering. Zeger is er erg aan toe. Hij is ook de enige van de groep skiërs, die zo zwaar getroffen is. Zijn longen zijn zwaar aangetast. Hij krijgt extra zuurstof toegediend. “Elke dag nemen radiologen - als Marsmannetjes komen ze de kamer binnen - een foto van mijn longen. Mijn bloed wordt dagelijks getrokken.” Prognoses zijn er niet. “Ga ik erop achteruit, moet ik naar intensieve zorgen. Als ik het haal, wacht me een lange revalidatie.”

“Geen goesting”

Of ik kortademig ben? “Nee, ik kuch wat. Maar ik voél het niet. Ik heb niet eens pijn.” Wat er dan wel door hem heen gaat? “Ik heb in niks nog goesting. Ik voel me zo leeg dat ik bijna zou willen zeggen: Kom, laat me nu maar gaan. Maar dan zijn er al die lieve berichtjes. Van mijn vrouw. Mijn drie kinderen (Garré heeft twee zonen en een dochter, allemaal twintigers, nvdr.).”

Zeger deelt zijn verhaal via Instagram en hoopt dat veel jongeren de dreiging én zijn boodschap serieus pakken. “Blijf in uw kot. Geef mekaar geen handen. Kus elkaar niet. Ga niet met vrienden afspreken. Hou jullie eraan. Bescherm elkaar en dus ook uw medemens zodat dit coronavirus zo snel mogelijk ophoudt. Ge denkt dat het u niet kan overkomen, omdat ge nog jong zijt? Zijt maar zeker, het overkomt u wel.”

Misselijk wordt hij bij de gedachte dat sommigen corona nog steeds weglachen. “Mensen zouden beter panikeren, want dit is serieus. De overheid kan niet drastisch genoeg optreden. Die lockdown moet er komen. Dit is nog maar het begin. Maar wat binnen drie weken? Gaat er dan nog voldoende personeel zijn?”

De Gentse modefotograaf oogt uiterst fragiel. Het contrast met zijn eigen krachtige zelfportretten is groot. “Het is alsof ik nu mijn nieuwste fotoboek, Emotions, beleef. Portretten van mensen die zich kwetsbaar durven op te stellen. Ik vind het belangrijk dat ik me nu ook toon. Hoe het is. Hoe ik me voel. En hoe dicht ik bij de afgrond aanleun.”