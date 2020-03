Dieumerci Ndongala vanuit Turkije: “Ik wil bij mijn kinderen zijn”

Corona heeft heel Europa in een wurggreep. Maar de Turkse voetbalbond ziet de ernst van de situatie blijkbaar niet in. In de Süper Lig wordt nog altijd gevoetbald, zij het achter gesloten deuren. Coryfeeën als John Obi Mikel en Radamel Falcao eisen de onmiddellijke stillegging van de competitie. (Ex-)Genkie Dieumerci Ndongala sluit zich daarbij aan.