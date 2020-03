Koken tegen de verveling: zo ga je met de kinderen aan de slag

Nu heel wat kinderen door het coronavirus thuis blijven van school, is het voor de ouders ook een uitdaging om hen bezig te houden. Dus waarom niet eens samen enkele eenvoudige gerechtjes uitproberen? De VLAM lanceerde daarom een pagina met een weekplanning en eenvoudige en leuke recepten. Wij plukken er een hapje, hoofdgerecht en dessert/tussendoortje uit.

Minipizza’s van portobello (voor vier personen)

Ingrediënten:

8 portobello’s

1 sjalot

2 teentjes knoflook

1 wortel

handvol basilicumblaadjes

150 g kerstomaatjes

250 ml passata

1 tl paprikapoeder

1 el Italiaanse kruiden

80 g jonge kaas van bij ons

olijfolie

peper

Bereidingswijze:

Snipper de sjalot fijn. Schil de wortel en snijd in blokjes.

Fruit de sjalot met de geperste look glazig in olijfolie. Voeg de wortelblokjes toe en roerbak 5 minuten. Giet er de passata bij. Voeg het paprikapoeder en de Italiaanse kruiden toe, kruid met peper en laat op een zacht vuur 15 minuten sudderen.

Snijd de kerstomaten in plakjes.

Borstel de portobello’s schoon. Leg ze met de onderkant naar boven op een met bakpapier beklede bakplaat.

Vul de portobello’s met de tomatensaus en bestrooi met de kaas. Verdeel er de plakjes kerstomaat over, druppel er wat olijfolie over en zet 15 minuten in de oven.

Werk de portobello’s af met het basilicum.

Serveer met een frisse groene salade.

Kipnuggets met bloemkool en aardappelpartjes (voor vier personen)

Ingrediënten:

2 kipfilets in reepjes (in de lengte gesneden)

1 ei

panko

peper en zout

1 bloemkool

blikje kikkererwten (met sap)

1 el mosterd

2 eierdooiers

1 el azijn

6 aardappelen

olijfolie

2 teentjes look

1 takje rozemarijn

1 takje tijm

Bereidingswijze:

Breek het ei in een kommetje en klop het los. Haal de kippenreepjes door dit mengsel en dan door de panko. Kruid met peper en zout.

Verwarm de oven voor op 180°C. Leg de gepaneerde kippenreepjes in een ovenschaal en overgiet met wat olijfolie. Bak ze 10 minuten in de oven.

Verdeel de bloemkool in roosjes en stoom ze.

Schil de aardappelen en snijd in partjes. Leg de partjes in een ovenschaal. Meng ze met de look, de tijm, de rozemarijn en olijfolie. Bak de aardappelpartjes 20 minuten in de oven.

Klop de 2 eierdooiers, de azijn, 2 eetlepels kikkererwtensap en de mosterd op tot een luchtige massa. Meng er daarna langzaam olijfolie bij tot je een gebonden saus hebt.

Serveer de kipnuggets met de bloemkool en aardappelpartjes. Overgiet de nuggets met een dun laagje saus.

Frisse yoghurtrepen met fruit en witte chocolade (voor vier personen)

Ingrediënten:

450 g yoghurt

2 el honing

1 el cranberries

1 el rozijnen

50 g witte chocolade

1 el kokosschilfers

handvol frambozen

handvol aardbeien

Bereidingswijze:

Meng de yoghurt met de honing. Voeg de cranberries en rozijnen toe.

Bekleed een platte ovenschotel met plasticfolie en verdeel er de yoghurtmengeling over.

Snijd de frambozen en aardbeien in stukjes en verdeel over de yoghurt. Hak de chocolade grof en strooi over de yoghurt. Werk af met de kokosschilfers en zet minimum een uur in de diepvries.

Haal uit de diepvries en snijd er met een scherp mes stukken uit. Eet ze onmiddellijk op en bewaar de rest in een plastic zakje in de diepvries.

Daarnaast maakte de VLAM alvast ook een weekplanning op waarin kookmomenten worden ingelast. Meer recepten vind je trouwens hier.