In de 60 woonzorgcentra van de groep Orpea is de bewoners sinds gisteren gevraagd op hun kamer te blijven. De maatregel geldt voor twee weken en is bedoeld om de druk op de ziekenhuizen te verlichten.

Orpea telt in ons land 60 woonzorgcentra waar in totaal ongeveer 7.000 mensen verblijven. In Limburg heeft de groep alleen woonzorgcentrum Het Dorp in Helchteren. Sinds maandag is de bewoners gevraagd ...