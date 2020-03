Hasselt tegen Corona, stap mee in de strijd

Hasselt - Het coronavirus beheerst het hele leven, ook in Hasselt. Heel wat Limburgers willen graag acties ondernemen, tips delen of hun verhaal kwijt. In tijden van corona zoekt iedereen verbondenheid en leeft het Limburggevoel meer dan ooit. HVBL en TVL nemen de rol van vertolker en versterker op van acties, tips en verhalen onder de noemer #Limburgtegencorona. Talrijke reacties stromen binnen. Lees hier wat in Hasselt gebeurt.

Zet jullie Stevoortse vlag buiten. Het is een teken dat we verbonden zijn met mekaar in deze moeilijke tijden. Een teken dat we solidair zijn met zorgverleners. Dat we vreugdevol zijn omdat we tegen Pinksteren weer allemaal samen kunnen feesten.



Aan het bankje vlakbij het kapelletje van Stevoort hangt er ook een kaartje met een boodschap voor de vele wandelaars die er passeren. Als je er zelf gaat wandelen, kan je ook een boodschap erbij hangen en lezen wat de anderen er eerder schreven. Ook zo blijven ze in Stevoort verbonden.

Bloemenwinkel Thomas sloot woensdag 18 maart om 12 uur de deuren, maar niet zonder eerst een goede daad te stellen. De winkel schonk op voorstel van één van haar klanten, een deel van haar bloemen aan rusthuis Bocasa in Bolderberg. Kristin De Witte gaat dikwijls bloemen kopen bij Thomas. Daar opperde ze het idee om bloemen te schenken aan rusthuis Bocasa, waar haar moeder in een assistentiewonong verblijft. Bij Thomas waren ze onmiddellijk gewonnen voor het voorstel. Kristins zoon Oliver O'Sullivan en Bowen Van Hoven uit Bolderberg, beiden student aan de sportschool, kwamen een handje helpen om de bloemen af te leveren in het rusthuis. De hulpverleners Carla en Lisa waren heel blij met dit initiatief, ze gaan de kamers en assistentiewoningen hiermee versieren. Zo kunnen de bewoners van het rusthuis Bocasa even de zorgen vergeten.

Een van de medewerkers gaat ook een cursus bloemschikken organiseren om zo de eenzaamheid even te doorbreken.

De opleiding verpleegkunde van Hogeschool PXL schenkt 650 mondmaskers weg en stelt vier beademingstoestellen ter beschikking aan het Jessa Ziekenhuis “De schenking komt er na de oproep van viroloog Marc Van Ranst in de media en op vraag van het Jessa ziekenhuis en het Wit-Gele Kruis Limburg”, zegt Roald Nelissen, departementshoofd van PXL-Healthcare.

"Wij hebben als leiding van Chiro Kuringen centrum een initiatief op poten gezet (ondersteuningsdienst chiro kuringen centrum) om risicogroepen een handje te helpen door hun boodschappen te doen. Hiervoor hebben we een pagina opgericht waar bestellingen op binnen lopen , folders uitgedeeld en bovendien ons initiatief gekoppeld aan dat van de stad Hasselt zodat we hulpaanvragen vanuit de stad bij ons binnenkrijgen en verder doorsturen naar onze vrijwilligers. Omdat ik merk dat er veel jeugdbewegingen met de gedachte lopen om soortgelijke initiatieven op te richten maar geen idee hebben hoe ze deze het best kunnen coördineren op een overzichtelijke manier, hoop ik dat met deze reactie we het via de media tot bij anderen krijgen en hun inspireren om hetzelfde te doen."

Robin Groeseneken, robingroeseneken@hotmail.be

"Samen met enkele naaivriendinnen maken wij mondmaskers voor zorgkundigen. Ze kunnen ons best bereiken op ulika@otsepots.be. Via mijn bedrijfsaccounts op Instagram en Facebook heb ik een oproep gelanceerd naar mensen uit de zorg om zich te melden als ze mondmaskers wilden. De reacties bezorgden mij kippenvel. Een zorgkundigen heeft om "veilig" te werken minimaal 8 maskers per dag nodig en velen durven mij amper 2 a 3 stuks vragen. En dat terwijl zij hun gezondheid op het spel zetten om voor ons te zorgen! En dan zijn ze ook nog eens zo ontzettend dankbaar voor die paar maskers. We hebben echt zó mooie mensen in onze zorg. De webshop www.otsepots.be wordt voor eeb deel omgebouwd, zodat we de vraag goed kunnen bijhouden en we op een snelle efficiënte manier de nodige gegevens kunnen verzamelen."

Ulika

"Mijn naam is Ellen. Ik heb een diploma van geneeskunde behaald in Zimbabwe en liep mijn stage in Algerije. Momenteel verblijf ik in Hasselt. In België ben ik echter niet erkend als geneeskundige. Ik speek Engels, Frans en Duis maar nog niet voldoende Nederlands. Graag wil ik me als vrijwilliger nuttig maken tegen corona." Bereikbaar via #Limburgtegencorona. WhatsApp: +32 11/87.85.24

Ellen



Safinaz uit Hasselt is duidelijk: "Hoi, laat maar iets weten als ik ergens kan helpen. Ik wil wel een handje toesteken in Hasselt of in de nabije omgeving. Met m'n electrische fiets geraak ik wel een eindje en ik heb heel wat horeca-ervaring." Wil je Safinaz contacteren laat het dan weten via een bericht naar #Limburgtegencorona. WhatsApp: +32 11/87.85.24

Safinaz

"Wij riepen onze leerlingen van het Virga Jessecollege op om hun ‘veilige’ hulp aan anderen te delen via #vjchelpt op Smartschool. Via #Limburgtegencorona mag dat zeker nog eens herhaald worden." WhatsApp: +32 11/87.85.24

Lieve Schoonaerts, leerkracht godsdienst VJC.

Als we nu allemaal eens nadenken om een lijstje te maken van alleenstaande mensen die we kennen. Als je dan met elk dagelijks een echt telefoongesprek kan doen zodat ook deze mensen eens een stem horen en zo hun gedachten kunnen delen.

In China mochten flatbewoners per familie een half uur per dag in de gemeenschappelijke tuin van het gebouw gaan zitten. Misschien is het wel een interessant idee om je eigen tuin open te stellen voor buren die er geen hebben zodat ze alsnog de kans hebben om een luchtje te scheppen en te genieten van de eerste lenteprikkels?

Angela

