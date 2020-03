Er is in Limburg een eerste persoon overleden als gevolg van een coronabesmetting, zo heeft de redactie uit goede bron vernomen. Het gaat om een 72-jarige man uit Bree die al langere tijd sukkelde met zijn gezondheid.

