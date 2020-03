Alle recyclageparken namiddag dicht: “Te veel mensen volgen richtlijnen niet”

Hasselt - Alle recyclageparken in Vlaanderen moeten deze namiddag sluiten. Dat heeft minister van Omgeving Zuhal Demir beslist omdat er te veel bezoekers komen.

Al de hele dag is er een overrompeling aan de recyclageparken waar lange wachtrijen staan. Dat verhoogt volgens minister Demir onnodig het risico op coronabesmettingen. “Nog te veel mensen trekken tegen de richtlijnen in naar het recyclagepark voor niet-noodzakelijke bezoeken. Ze brengen daarmee niet alleen zichzelf en het personeel, maar de hele bevolking in gevaar. Te veel mensen op een beperkte oppervlakte is nefast voor de verspreiding van het coronavirus”, aldus Demir. De minister verspreidt deze namiddag een ministeriële omzendbrief die de sluiting per onmiddellijk beveelt. De meeste afvalintercommunales zelf waren vragende partij voor de maatregel.

Demir herhaalt de algemene oproep aan Vlaanderen: “Blijf thuis tenzij het echt niet anders kan. Zorgen voor elkaar wil zeggen afstand nemen van elkaar. Zo moeilijk is dat niet. We moeten hier nu eenmaal door. Zoek geen risico’s op als dat niet moet, het virus is al risicovol genoeg.”