Vrouw met bijzondere huidaandoening poseert voor Vogue

De 21-jarige Amerikaanse Lucy Beall lijdt al sinds haar geboorte aan recessieve dystrofische epidermolysis bullosa of kortweg DEB. Die zeldzame aandoening maakt dat er snel blaren op haar huid ontstaan, met alle gevolgen van dien. Maar ze laat zich niet zomaar kisten en poseerde onlangs zelfs voor de Italiaanse Vogue.

De huid van Lucy Beall is zo fragiel dat er bij de minste wrijving blaren ontstaan. Daardoor loopt ze vaak rond met wondjes en schilfert haar huid af. Vandaag is haar lichaam bezaaid met littekens, wat ervoor zorgt dat haar huid stugger is en het voor haar moeilijk is om nog soepel te bewegen. Maar de 21-jarige Amerikaanse die naar Schotland verhuisde voor haar studies, laat zich niet doen, ook niet na de tientallen operaties die ze ondertussen onderging.

Zo poseert ze regelmatig als model om te tonen dat ook mensen met een aandoening mooi zijn en ze wil zo tegelijk de bewustwording rond haar ziekte groter te maken. Zo gaf ze al een TedTalk en nu werd ze gevraagd door de Italiaanse Vogue om mee te werken aan een campagne voor het Italiaanse merk Fantabody. En ze stopt haar gehavende benen daarbij allesbehalve weg.

Op Instagram deelde ze enkele foto’s van het resultaat. “Ik kan echt niet geloven dat ik deze kans heb gekregen. Ik had nooit gedacht dat mijn zogenaamde lelijke benen me tot in Vogue zouden brengen”, schrijft ze bij de beelden.