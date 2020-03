Prada schenkt afdelingen intensieve zorgen aan drie ziekenhuizen

In navolging van heel wat andere grote namen uit de modewereld schiet nu ook Prada te hulp in het zwaar getroffen Italië. Het doneert in plaats van geld zes afdelingen aan drie ziekenhuizen in Milaan om zo meer patiënten met het coronavirus op te kunnen vangen.

Prada maakte maandag bekend dat het aan drie ziekenhuizen in Milaan een grote donatie doet. Het gaat om het San Raffaele en Sacco en het kinderziekenhuis Vittore Buzzi. Zij krijgen elk twee afdelingen extra voor intensieve zorgen en reanimatie. Het geld zou rechtstreeks afkomstig zijn uit de portemonnee van creatief directeur Miuccia Prada, haar echtgenoot en CEO van Prada Group Patrizio Bertelli en de voorzitter van de raad van bestuur Carlo Mazzi.

Italië is na China het ergst getroffen land door het coronavirus. In de voorbije dagen maakten ook al heel wat andere grote spelers uit de modewereld bekend dat ze geld doneerden in de strijd tegen het virus. Dat geldt voor onder meer Donatella Versace, Giorgio Armani, Sergio Rossi, de Carla Fendi Foundation, Dolce & Gabbana, Chiara Ferragni, LVMH, Kering, Bulgari en Alibaba.