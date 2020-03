Beringen gaat in lockdown: handelaars sluiten deuren tot en met 3 april

Beringen - Beringen-centrum gaat vanaf nu in volledige lockdown. De handelaars, behalve de voedingswinkels en afhaalrestaurants, hebben samen de beslissing genomen om allemaal hun deuren te sluiten tot en met ?3 april.

“De gezondheid van onze klanten en medewerkers gaat voor”, zegt Myriam Roggen van kledingwinkels Stratford. “Ik heb mijn winkel telkens gedesinfecteerd. De klanten konden hun handen wassen en insmeren met een gel. Maar dat werkt niet. We moeten met z’n allen binnenblijven en strijden tegen het coronamonster. Wij hopen dan ook dat de regering ons snel allemaal in lockdown zet. Dat zou de enige juiste beslissing zijn voor onze maatschappij. We hopen vooral dat ze aan ons denken na de coronatijden.”