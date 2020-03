OVERZICHT. Mediamarkt, kringwinkels, ZEB… Deze ketens sluiten de deuren tijdelijk

Kledingketen ZEB, de schoenenwinkels van Torfs, alle vestigingen van Fnac en Vanden Borre… Hoewel ze in de week officieel nog mogen openblijven, hebben maandag toch heel wat ketens besloten om de deuren tijdelijk te sluiten om zo de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Een overzicht:

Kringwinkels Hasselt, Sint-Truiden, Beringen, Heusden-Zolder, Genk, Houthalen,Tessenderlo, Bilzen, Riemst en Tongeren blijven vanaf dinsdag dicht voor klanten. In Hasselt gaat ook het Hendrikshuis dicht.

Ook Fietspunten Hasselt, Genk, Sint-Truiden en Portavida op de Welzijnscampus in Genk gaan dicht vanaf 13.00 uur. “Intern blijven we wel verder werken mits de nodige maatregelen qua fysieke afstand en hygiëne. De geplande textielophaling voor komende maandag in Hasselt gaat niet door”, zegt Heidi Pex. “En ook goederen binnen brengen kan niet meer tot we weer open gaan. We bekijken de situatie dag per dag, ook intern. Maar we kunnen de kwetsbare doelgroep die hier werkt echt niet in de kou laten staan.”

“Kreatos is de kapper voor iedereen, man en vrouw, jong en oud. We werken dan ook met volle inzet mee aan alle maatregelen om iedereen tijdens deze corona-crisis zo goed mogelijk te beschermen. De strijd tegen het virus is immers in het belang van iedereen”, zo laat Kreatos weten in een persbericht.

“Er is maar één beslissing de juiste, na overleg adviseren wij onze vestigingen om vanaf deze namiddag ook de deuren te sluiten. Zo zetten we ons mee in om iedereen veilig door de huidige crisis te krijgen. Wij wensen voor iedereen dat deze maatregelen van korte duur zijn en hopen binnenkort iedereen opnieuw in onze kapsalons te begroeten.”

MediaMarkt sluit al zijn winkel in België tot nader order. Dat meldt de elektronicaketen in een persbericht. Klanten kunnen wel nog online kopen. Een afhaling in de winkel is daarbij niet meer mogelijk.

Blokker sluit vanaf dinsdag alle vestigingen tot en met 5 april 2020. Dat laat de winkelketen weten in een persbericht.

De lonen voor de maand maart zullen gewoon uitbetaald worden, zegt de nieuwe eigenaar dhr. Bron. Voor de rest van april zal er overlegd worden door dhr Bron en de directie of er technische werkloosheid aangevraagd moet aangevraagd worden of dat het loon uitbetaald zal blijven worden. Die beslissing hangt af van het feit of de winkels op 6 april terug mogen opengaan voor publiek of niet.

“De directie heeft maandag besloten om alle Fnac- en Vanden Borre-winkels tijdelijk te sluiten vanaf dinsdagochtend 17 maart tot nader order”, klinkt het in een persbericht van de groep. “Gezien de huidige situatie vinden we het belangrijk om fysieke bijeenkomsten zo veel mogelijk te beperken, vooral in onze winkels”, zegt CEO Charles-Henri de Maleissye-Melun. “Deze crisis is een zware beproeving voor de handel. Daarom roepen we de consumenten op om hun favoriete winkels te ondersteunen door te kopen op de Belgische e-commercewebsites, die ten dienste blijven van hun klanten.”

Ook de ZEB Groep, het moederbedrijf van de multibrand fashion stores ZEB, The Fashion Store, PointCarré en ZEB For Stars, gaat zijn 113 vestigingen tijdelijk sluiten. Ook op het hoofdkantoor in Merchtem zal er maximaal ingezet worden op telewerk om besmetting te voorkomen. De webshop van ZEB blijft dus wel 24/7 geopend. Klanten die tijdens de online bestelling kozen voor een levering in de winkel, krijgen de bezorging gratis aan huis geleverd op een adres naar keuze.

Ook kledingwinkel JBC sluit alle filialen tot drie april.

Elektroketen Krëfel houdt al zijn winkels gesloten en zal zich de komende tijd concentreren op de online verkoop. Dat meldt het bedrijf dinsdagavond op zijn facebookpagina. Eerder dinsdag lieten ook al Fnac en Vanden Borre weten dat ze hun verkooppunten tijdelijk sluiten. “Gezien de ontwikkelingen van de COVID-19 epidemie hebben we besloten al onze winkels tot nader order te sluiten om zo de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan”, meldt Krëfel.

Schoenenketen Torfs sluit vanaf dinsdag al zijn winkels voor de rest van de week. Nadien volgt een nieuwe evaluatie. Dat bevestigt CEO Wouter Torfs, die consumenten oproept om als alternatief bij Belgische webshops te kopen.

Torfs oogstte kritiek met zijn beslissing van voor het weekend om ter compensatie van de door de overheid opgelegd weekendsluitingen op sommige weekdagen laatavondopeningen te organiseren. Dat was goedbedoeld, luidt het, om de klanten meer te spreiden. “De situatie is deze week echter totaal anders dan vorige week”, zegt Torfs. “We kregen veel bezorgde reacties van werknemers.”

Ook de winkels van de sneakerketen The Athlete’s Foot in België gaan dicht. Torfs baat die uit als franchisenemer.

De Belgische restaurantketen Exki heeft beslist om al zijn 107 restaurants wereldwijd te sluiten. Ook afhalen is niet meer mogelijk. Dat meldt Exki-topman David Esseryk. “De restaurants waren al gesloten, enkel een tiental afhaaldiensten waren nog open”, zegt Esseryk. “We moeten zorg dragen voor onze medewerkers, dat is de prioriteit. Iedereen moet thuis kunnen blijven.” De Exki-medewerkers zullen in tijdelijke werkloosheid geplaatst worden.

Zoals bekend besliste de federale regering vorige donderdag over een hele reeks maatregelen die moeten helpen om het coronavirus in te dijken. Een van de maatregelen was de sluiting van alle restaurants en cafés tot 3 april.

Ook sportwinkelketen Decathlon sluit vanaf maandag alle winkels vanwege het nieuwe coronavirus. Dat bevestigt woordvoerder Thomas Lejeune. “Voor de gezondheid van onze medewerkers en klanten hebben we beslist om te sluiten”, zegt Lejeune. “We willen niet dat het virus zich zou kunnen verspreiden via onze winkels.” De maatregel geldt tot 3 april. Klanten kunnen wel nog steeds online bestellen bij Decathlon.

“Verkoop via de website blijft beschikbaar en een nieuwe aanpak wordt uitgerold om online bestellingen door de klant te laten oppikken onder veilige omstandigheden. Onze klanten kunnen telefonisch bij de winkel terecht voor praktische toelichting rond deze nieuwe aanpak”, klinkt het in een persbericht.

Alle parfumerieën van Ici Paris XL gaan dicht, zo kondigde de keten maandag aan. “Omdat we de veiligheid van onze klanten en ons winkelpersoneel superbelangrijk vinden, hebben we besloten om vanaf vandaag al onze parfumerieën in België te sluiten tot nader order. Voor al je beauty aankopen kun je nog steeds terecht in de e-shop en de app”, luidt het.