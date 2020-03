Limburg.net roept op: “Ga niet naar het containerpark”

Hasselt - Net als in het weekend, is er vandaag opnieuw een overrompeling in de Limburgse containerparken. Limburg.net roept op om er weg te blijven als het niet echt noodzakelijk is. Sinds vandaag is het ook niet meer mogelijk om asbestmateriaal binnen te brengen.

Ondanks een eerdere oproep om alleen nog noodzakelijke verplaatsingen naar het containerpark te doen, staan er vandaag, dinsdag, opnieuw lange rijen auto’s aan te schuiven. De wachttijden riskeren nog op te lopen omdat in de parken de minimale afstand van anderhalve meter moet gerespecteerd worden. Omdat het nu abnormaal druk is, wordt het aantal voertuigen op de recyclageparken beperkt. Wie toch absoluut iets kwijt moet op het containerpark, wordt gevraagd de nodige afstand te houden en hygiënische maatregelen te treffen.

“Ik heb zelfs onze zak restafval bij”

Lange rijen aan het Hasseltse recyclagepark. Buiten toch, want een van de twee toegangspoorten is, weer, defect. En dus zwelt de file voor de ene poort fel aan.

Opvallend is dat veel mensen een complete ‘lock down’ vrezen en dus snel nog een keertje passeren. “Je weet in deze situatie nooit”, zegt Julien uit Runkst. “Ik heb zelfs onze zak restafval bij. Wie zegt immers dat ze die nog ophalen in de komende weken?”