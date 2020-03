Alle vestigingen van Blokker gesloten tot en met 5 april

Blokker sluit vanaf vandaag alle vestigingen tot en met 5 april 2020. Dat laat de winkelketen weten in een persbericht.

De lonen voor de maand maart zullen gewoon uitbetaald worden, zegt de nieuwe eigenaar dhr. Bron. Voor de rest van april zal er overlegd worden door dhr Bron en de directie of er technische werkloosheid aangevraagd moet aangevraagd worden of dat het loon uitbetaald zal blijven worden. Die beslissing hangt af van het feit of de winkels op 6 april terug mogen opengaan voor publiek of niet.

Ook Kreatos sluit

“Kreatos is de kapper voor iedereen, man en vrouw, jong en oud. We werken dan ook met volle inzet mee aan alle maatregelen om iedereen tijdens deze corona-crisis zo goed mogelijk te beschermen. De strijd tegen het virus is immers in het belang van iedereen”, zo laat Kreatos weten in een persbericht.

“Er is maar één beslissing de juiste, na overleg adviseren wij onze vestigingen om vanaf deze namiddag ook de deuren te sluiten. Zo zetten we ons mee in om iedereen veilig door de huidige crisis te krijgen. Wij wensen voor iedereen dat deze maatregelen van korte duur zijn en hopen binnenkort iedereen opnieuw in onze kapsalons te begroeten.”