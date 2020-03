Machines aan de macht bij revolutie in HR

Hasselt - Een job zoeken, solliciteren, je ziek melden of je loonbrief ontvangen: haast alles wat met werk te maken heeft, verloopt tegenwoordig via apps en andere digitale toepassingen. “HR is vandaag een heel interactief en real time gegeven, waar kandidaten, werknemers én bedrijven zich naar moeten schikken”, zegt Joël Stockmans van uitzendkantoor Flexer in Hasselt. “We evolueren razendsnel naar een haast autonome dienstverlening, waarbij de ‘human touch’ nochtans steeds belangrijker wordt.”

“Eerst en vooral is er een duidelijke switch in de interactie merkbaar”, stelt Stockmans vast. “Met de uitzendkrachten van ons kantoor Flexer communiceren wij via telefoon, sms, WhatsApp, Snapchat, Facebook, Skype, Instagram en allerlei andere apps. Zowel jong als oud gebruiken de diverse kanalen door elkaar. Daardoor is de communicatietaal en toon anders: korter, mét afkortingen, ongenuanceerd, direct en met verwachting tot onmiddellijke reactie en feedback.”

“De communicatie verloopt 24/7 en is plaats- en tijdsonafhankelijk. Kantooruren bestaan dus niet meer. Het gevolg is dat de competenties van onze medewerkers op vlak van flexibiliteit en mobiliteit enorm aan belang winnen.”

Inroosteren

Het proces van tewerkstelling bij Flexer verloopt nu bijna automatisch. “Door de smart devices en virtual assistants gaat de matchmaking tussen uitzendkrachten en bedrijven bijna vanzelf”, weet Stockmans.

“Zo hebben we recent een nieuwe app gelanceerd waarmee we heel snel en makkelijk jobs kunnen pitchen voor studenten. Zij kunnen zich vervolgens zelf ‘inroosteren’ voor de jobs die we in de aanbieding hebben. Dit is heel laagdrempelig en razend efficiënt. Daaorm mochten we in een mum van tijd meer dan 500 studenten op dit platform verwelkomen.”

Pratoflex

De app maakt ook heel wat administratieve formaliteiten in orde. “Je vindt er onder meer de onboarding documenten, een module om prestaties in te geven en te valideren, vragen en opmerkingen door te geven, reviews van de uitzendkrachten en de bedrijven te posten of praktische info over events, opleidingen, enzovoort. Het succes van dit 'open systeem' is dat het ook vlot en automatisch communiceert met andere systemen. Momenteel onderzoeken wij op dat vlak de mogelijkheden van Pratoflex, ons platform waarin de loon- en facturatieverwerking gebeurt.”

