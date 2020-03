Blijf niet in uw kot, maar ga lopen! Dat is de boodschap, die de coaches van de clubs uit de lagere voetbalreeksen aan hun spelers geven. Groepstrainingen zijn immers nog tot (minstens) 3 april verboden en dus moet de conditie individueel op peil gehouden worden met behulp van loopschema’s, sporthorloges en andere apps. “Wie dit individuele programma niet volgt, zal over drie weken snel door de mand vallen”, klinkt het bij de coaches.