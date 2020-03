Lichaam vermiste Stella Gielen (85) in vijver aangetroffen

Riemst - De hulpdiensten hebben dinsdagochtend het lichaam van de vermiste Stella Gielen (85) uit Membruggen aangetroffen. Ze lag in een vijver niet ver van haar huis.

De politie was sinds gisteren op zoek naar de 85-jarige Stella Gielen. De vrouw vertrok maandag rond 16 uur te voet aan haar huis in Membruggen. Sindsdien werd ze niet meer gezien. De politie zette maandagavond laat nog een helikopter in om de vrouw te zoeken. Even voor middernacht was ze nog niet gevonden.

De zoekactie werd gestaakt en dinsdagochtend bij daglicht voortgezet. De politie vond haar om 8.30 uur in een vijver niet ver van haar thuis. Op dat moment was ze al overleden. Hoe ze in het water is terechtgekomen wordt nu nog verder onderzocht.