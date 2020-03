Vissen in de beroemde kanalen van Venetië kunnen weer volop genieten van de zon. De waterwegen van de Italiaanse stad zijn weer glashelder nadat de stad in lockdown ging door de uitbraak van het coronavirus. De vele ferry’s, motorboten en andere schepen die in normale omstandigheden door de stad varen en het water troebel maken, zijn grotendeels verdwenen. Een klein lichtpuntje voor de Venetianen die momenteel strijden tegen het coronavirus.