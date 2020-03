Heusden-Zolder -

Op vraag van de Vlaamse inspectiedienst dierenwelzijn zijn medewerkers van het VZOC 53 schapen gaan ophalen in Vissenaken, een deelgemeente van Tienen. De dieren werden inbeslaggenomen omdat ze verwaarloosd waren. De evacuatie naar de weides in Heusden nam wel wat tijd in beslag. Net voor het weekend had het centrum ook al 23 schapen weggehaald in Tervuren omdat ze niet goed werden verzorgd. De dienst dierenwelzijn zal binnenkort beslissen wat er met de dieren gebeurt.