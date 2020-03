Geetbets - Bij een snelheidscontrole in de Verdaelstraat zijn 34 hardrijders betrapt. Eén bestuurder reed 83 km/uur in de zone 50. In de Leeuwbeekstraat en de Glabbeekstraat hielden veruit de meeste bestuurders zich wel aan de maximum toegelaten snelheid, aldus de woordvoerder van de politiezone Hageland.