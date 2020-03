Premier Rutte spreekt Nederland toe: “Groot deel van de bevolking zal besmet raken”

In zijn toespraak tot het volk heeft premier Mark Rutte alle Nederlanders opgeroepen om alert te blijven, aanwijzingen van de overheid op te volgen én een beetje op elkaar te letten. “Samen komen we deze moeilijke periode te boven.’’

Vanuit het Torentje kondigde Rutte geen nieuwe coronamaatregelen aan. Hij legde wel uit wat het doel van de overheid is: het coronavirus ‘maximaal controleren’. Dat betekent volgens de premier dat het virus zich ‘beheerst zal verspreiden’ over de bevolking.

“Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u’’, zegt Rutte. “De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en onder ons zal blijven. De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken.’’

Eerder voorspelde het RIVM al dat ongeveer de helft van de Nederlanders het coronavirus zal krijgen. Rutte: “We kunnen de verspreiding van het virus afremmen. En tegelijkertijd groepsimmuniteit opbouwen. Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun. Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans dat ouderen en zwakkeren worden getroffen.’’ Het kan volgens de premier ‘maanden en zelfs langer’ duren om groepsimmuniteit op te bouwen.

Een ander scenario, waarbij Nederland volledig op slot gaat, is volgens Rutte niet gewenst. “Dan zouden we ons land een jaar platleggen, met alle gevolgen van dien. Dan nóg kan het virus meteen de kop opsteken als de maatregelen worden ingetrokken.’’

De premier roept het volk op om vertrouwen te hebben in de deskundigheid van het RIVM, dat leidend is bij de maatregelen van het kabinet. “Een mening is snel gegeven. Ik begrijp dat. Maar het antwoord op alle vragen die leven begint bij de kennis en ervaring van deskundigen. Laten we ons daar aan vast houden. Jaap van Dissel, en andere collega’s van het RIVM. Hun advies is leidend geweest. Het is belangrijk dat we op dat kompas blijven varen. Dat is de enige verstandige manier om stappen te zetten.’’