Niet alleen verpleegkundigen in ziekenhuizen vrezen voor een tekort aan beschermend materiaal. Ook thuisverpleegkundigen dreigen zonder te vallen. “Wij voelen ons in de steek gelaten door de regering”, zegt Stijn Booms (35), een thuisverpleegkundige uit Oudsbergen.

Stijn Booms zit in een thuisverpleegkundegroep die actief is in de regio Oudsbergen. De groep vreest dat ze niet lang zullen toekomen met hun beschermend materiaal. Er is dringend nood aan mondmaskers ...