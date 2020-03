Provinciale voetballers lanceren nieuwe en zeer actuele challenge

Ex-prof Lens Annab, straatvoetballer en balkunstenaar in hart en nieren, daagt de jeugd uit met een actuele challenge. “Blijf thuis en amuseer je al voetballend”. Dat is de boodschap van de ex-speler van Westerlo, momenteel nog actief bij derde amateurklasser Bilzen-Waltwilder. Zijn ploegmaat Tom Lacroix toont alvast hoe het moet. Wie doet het beter dan hem en stuurt ons zijn of haar beelden? Mail je filmpje naar topsjot@hetbelangvanlimburg.be. We voegen de leukste filmpjes samen in een unieke combinatie.