Koning Filip spreekt het land toe: “België bevindt zich vandaag in een cruciale fase”

Koning Filip heeft maandagavond de Belgen toegesproken over het coronavirus. De koning sprak over een “ongekende gezondheidscrisis op wereldschaal”. “Ons land bevindt zich vandaag in een cruciale fase om de verdere verspreiding van het virus in te dammen”, aldus koning Filip.

“De overheden hebben hun verantwoordelijkheid genomen en drastische maatregelen getroffen die een grote impact hebben op ons dagelijks leven”, aldus koning Filip. “Dit vraagt een groot aanpassingsvermogen van ons allen. We moeten dit voor onszelf doen, maar ook voor de anderen en vooral voor de kwetsbaren onder ons.”

De koning gaf tijdens zijn speech ook een dankwoord aan alle medewerkers in de gezondheidszorg. “We beseffen dat ze uitzonderlijke inspanningen leveren.”

Filip besloot zijn speech met een positieve noot. “De huidige situatie herinnert ons aan onze kwetsbaarheid, maar tegelijk brengt het onze sterkte naar boven. Elkeen van ons kan ertoe bijdragen om deze crisis het hoofd te bieden. De spontane oproepen van verbondenheid en solidariteit zijn hartverwarmend. Ik moedig ze aan. Deze beproeving zal ons sterker maken.”

De integrale toespraak:

“Beste landgenoten,

Ons land wordt geconfronteerd met een ongekende gezondheidscrisis op wereldschaal. België bevindt zich vandaag in een cruciale fase om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. De overheden hebben hun verantwoordelijkheid genomen en drastische maatregelen getroffen die een grote impact hebben op ons dagelijks leven. Dit vraagt een groot aanpassingsvermogen van ons allen. We moeten dit voor onszelf doen, maar ook voor de anderen en vooral voor de kwetsbaren onder ons.

Mathilde en ik denken aan eenieder van jullie, en vooral aan diegenen die getroffen werden door de ziekte. Wij leven ook mee met de ouderen die afgezonderd zijn in eigen huis of in een zorginstelling. Ook voor ouders is het niet eenvoudig om hun gezin te herorganiseren. En ook van de jongeren wordt verantwoordelijkheidsbesef gevraagd. Onze houding hierin is essentieel, en kan levens redden.

In naam van het hele land, wil ik iedereen bedanken die zich dag en nacht inzet, in ziekenhuizen en in de eerstelijnszorg. We beseffen dat dokters, verpleegkundigen en alle zorgverleners uitzonderlijke inspanningen leveren.

Deze crisis treft rechtstreeks onze bedrijven en handelszaken, werknemers en zelfstandigen. Het merendeel van de economische sectoren lijdt hier zwaar onder. Moedige beslissingen dringen zich op om de schok op te vangen.

Dames en heren,

De huidige situatie herinnert ons aan onze kwetsbaarheid, maar tegelijk brengt het onze sterkte naar boven. Elkeen van ons kan ertoe bijdragen om deze crisis het hoofd te bieden. De spontane oproepen van verbondenheid en solidariteit zijn hartverwarmend. Ik moedig ze aan. Deze beproeving zal ons sterker maken.”