Europese Commissie wil buitengrenzen Schengenzone tijdelijk afsluiten

De Europese Commissie werkt momenteel een plan uit om de buitengrenzen van de Schengenzone tijdelijk af te sluiten. De drastische stap is bedoeld om het nieuwe coronavirus verder in te dammen. Inwoners van de 26 Schengenlanden zullen de grens wel nog mogen oversteken.

Alle niet-essentiële reizen vanuit derde landen naar de Schengenzone zullen zo onmogelijk worden, behalve voor ingezeten van de Schengenzone zelf, en dat voor een periode van dertig dagen. De maatregel werd maandagmiddag voor het eerst gemeld door Financial Times en Reuters, die zich baseerden op Brusselse bronnen. Intussen werd het plan bevestigd door Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zelf, in een videoboodschap die ze plaatste op Twitter.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



1️⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



2️⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days)

Voor het plan in werking zal kunnen treden, zal het ook nog goedgekeurd moeten worden door de staatshoofden of de regeringsleiders van alle 26 landen van de Schengenzone.

Een algehele verrassing is dit besluit niet. Zondag raakte via de Spaanse krant El País al bekend dat de Franse president Emmanuel Macron het voorstel had gedaan om de buitengrenzen van de Schengenzone op slot te doen voor burgers uit die landen die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis, zoals Zuid-Korea en Iran.

Geïnspireerd door Trump

Volgens El País liet Macron zich inspireren door de (fel bekritiseerde) beslissing vorige week van de Amerikaanse president Donald Trump om geen reizigers uit de Schengenzone meer toe te laten.

Von der Leyen boog zich zaterdag al over het idee via een videoconferentie met de belangrijkste leden van de Commissie. ‘Dit is niet iets wat je in 24 uur in elkaar bokst’, was zondag te horen. ­Alles moet juridisch sluitend zijn en de steun hebben van de lid­staten – de Commissie zelf is niet bevoegd over de buitengrenzen. Maar de bedoeling is dat de toegang tot de Schengenzone wordt ontzegd voor burgers uit ge­troffen derde landen die hier ziek zouden kunnen vallen en de nationale gezondheidssystemen extra zouden belasten.