Leuke knutsel- en doetips met de kinderen

Door de huidige coronacrisis hebben veel ouders plots meer tijd om door te brengen met de kinderen - binnenshuis. Met deze leuke knutseltips ga je de verveling alvast uit de weg.

Letterbeestjes tekenen

Al spelenderwijs tekenen? Dat kan. Met behulp van elke letter van het alfabet kun je immers een vrolijk diertje tekenen. Neem de teken- en kleurpotloden erbij en maak er van A tot Z een vrolijke dierenbende van. Tip: knip de tekenwerkjes uit, plak ze met een stukje plakband op een satéstokje en laat ze schitteren in een bloempot.

Meer ideetjes? Zoek op Pinteres naar 'alphabet drawing'.

Knutselen voor je huisdier

Met karton en een oude fles kun je ook een simpele maar leuke tool in elkaar boksen voor je huisdier. De benodigdheden? Twee lege keukenrollen en een stevige kartonnen doos om twee driehoeken uit de snijden. Je kunt hiervoor ook meerdere vellen karton tegen elkaar kleven met een sterke hobbylijm. Een takje of dun stokje en een plastic fles zijn ook onmisbaar. Snijd in de basis van de driehoeken twee cirkels en duw er de keukenrol in ter versteviging. Bovenaan priem het stokje door de top van de kartonnen driehoeken. In het midden komt een fles met twee gaatjes, zodat die rond de stok kan draaien. Vul de fles met snoepjes en maak een gat in het dopje. Leert je hond of kat de fles omdraaien om te smullen?

Cursus wolken kijken

Komende week wordt mooier weer voorspeld, ideaal om buiten te genieten van de kleine dingen. Neem een knus deken en laat je kinderen erop liggen, met hun blik naar de wolken gericht. Herkennen ze er dieren in? Hartjes misschien? Of kunnen ze de verschillende vormen - denk cumulus en cirrus - onderscheiden? Duidelijke vormen in de wolken kun je fotograferen en printen, om vervolgens met een potlood over het figuurtje te gaan en het tot ‘leven’ te laten komen.

Toiletrolkunst

Of je nu veel of weinig toiletpapier hebt: de lege rollen doen perfect dienst voor een imposant kunstwerk. Schilder de rollen (verf kun je eventueel online bestellen) in vrolijke kleuren. Laat even drogen en teken er met stiftjes vensters op. Ook keukenrollen kunnen dezelfde behandeling krijgen. Plak, niet of prik de rollen aan elkaar en maak met overschotjes karton dakjes voor de ‘bouwwerken’ tot je eindigt met een grootse burcht. Met tandenstokers en papier kun je trouwens een vlaggenmast maken. Met glitterspray of wol, kun je toiletrollen omtoveren tot eenhoorns.

Een bullet journal

Een bullet journal wordt door volwassenen meestal gebruikt om een hectisch leven wat meer op orde te krijgen, voor jongeren kan het een creatieve manier betekenen om hun dagplanning vol klusjes om je te helpen, lessen in te oefenen of te spelen vorm te geven. Nodig? Een blanco notitieboekje, waarin je kroost met je hulp structuur kan scheppen met balpennen, stiften of kleurpotloden. Wat wil je de komende weken afwerken? Schrijf het op en bekijk dag per dag welke taak je wanneer zal inplannen.