Zuhal Demir roept op om 2 meter afstand te bewaren in bossen en natuurgebieden

Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir doet samen met Agentschap Natuur en Bos de oproep om enkele richtlijnen na te streven in bos- en natuurgebieden. In eerste instantie werd ook gevraagd om kinderen niet samen te laten spelen met kinderen van andere gezinnen, maar dat werd later gecorrigeerd.

De richtlijnen:

Ga wandelen in gezinsverband of alleen, vermijd wandelingen met grootouders of mensen uit de risicogroepen.

Als het te druk is in het bos of natuurgebied, zodat u de afstandsregels (minimaal 2 meter afstand van mensen die niet tot uw gezin behoren) niet strikt kan naleven doet u er beter aan terug naar huis te keren en op een ander moment de natuur in te trekken.

Blijf op de paden, het broedseizoen breekt aan en onze dieren hebben hun rust nodig.

Gelieve zich niet te begeven in bossen en natuurgebieden die publiek niet toegankelijk zijn.