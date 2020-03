IS heeft haar volgers afgeraden om nog naar Europa te reizen en daar aanslagen te plegen. Allemaal dankzij het coronavirus. “De gezonden moeten in geen enkel geval een land waar een epidemie heerst betreden”, klinkt het.

De nieuwe richtlijnen zijn te vinden in al-Naba, de nieuwsbrief van de Islamitische terreurorganisatie. Bovendien worden de richtlijnen vergezeld van passages over epidemieën in de Koran en de Hadith.