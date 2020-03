De Vlaamse tv-pionier Nora Steyaert, een van de allereerste tv-omroepsters, is overleden. Dat meldt de VRT maandag op haar nieuwssite. Steyaert werd 87.

Steyaert zag in 1932 het levenslicht als een kleinkind van de man die bekend is als Karel Van Wijnendaele, de stichter van de Ronde van Vlaanderen, maar wiens echte naam Carolus Ludovicus Steyaert was ...