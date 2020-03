Alle zittingen van politierechtbank tot 19 april worden uitgesteld

In tegenstelling tot de zittingen van de correctionele rechtbank worden alle strafzittingen (voornamelijk verkeerszaken) van de Limburgse politierechtbank vanaf maandag 16 maart tot 19 april uitgesteld naar een latere datum. De Limburgse politiebank heeft afdelingen in Beringen, Genk, Hasselt, Maaseik , Sint-Truiden en Tongeren.

“In tegenstelling tot een zitting van de correctionele rechtbank zitten hier veel meer mensen in een kleine ruimtes samen, met wachttijden tot anderhalf uur. Dit willen we vermijden,” legt Anja De Schutter van het politieparket uit. “Alle mensen die zijn opgeroepen om voor de politierechtbank te verschijnen, krijgen nog een brief waarin een nieuwe datum wordt vermeld.”