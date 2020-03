Marc Van Ranst roept mensen op mondmaskers af te geven in ziekenhuizen

Om het dreigende tekort aan mondmaskers te counteren, roept viroloog Marc Van Ranst particulieren op om mondmaskers die zij hebben gekocht, af te geven in een ziekenhuis in de buurt. De viroloog lanceerde zijn oproep via de microblogsite Twitter.

“Beste vrienden, jullie kochten massaal mondmaskers bij de apotheker. Onze verpleegkundigen en artsen hebben deze maskers nu heel hard nodig. Kunnen jullie aub deze dozen afgeven aan de onthaaldesk van jullie ziekenhuis in de buurt? Zo helpen jullie echt jullie gezondheidswerkers! “, zo tweette Van Ranst.

Een grote bestelling van mondmaskers die ons land had geplaatst, is niet geleverd geworden. Mogelijk is er sprake van fraude. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is op zoek naar alternatieven. De komende dagen zou een eerste, beperkte lading maskers moeten aankomen.

In Peer heeft het BuSO Sint-Elisabeth al gehoor gegeven aan de oproep. De school verzamelde mondmaskers en bracht die naar het Mariaziekenhuis in Pelt. Leerkracht Willem Kerkhofs: “Het is niet meer dan normaal om dit te doen, het is onze maatschappelijke plicht. En we hopen een inspiratie te zijn voor anderen om hetzelfde te doen.