Dé manier om niet ziek te worden: handen wassen. Alleen moet je het wel juist doen

“Was regelmatig je handen”, dat is dé aanbeveling die wordt gegeven als het gaat om het voorkomen van griep, verkoudheden en nu zelfs het coronavirus. “Een goede handhygiëne is van essentieel belang”, zegt viroloog Steven Van Gucht van onderzoekscentrum Sciensano. “Het houdt ziektekiemen weg en het vertraagt de verspreiding van bacteriën en virussen.” Alleen: we wassen onze handen niet altijd op de juiste manier en zeker niet lang genoeg. Experts vertellen hoe het wel moet, met als meest opmerkelijke tip: zing ‘happy birthday’ tijdens het wassen.