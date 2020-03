Collectie van Beyoncé en Adidas gemist? Er komt een nieuwe lading aan

Toen Beyoncé en Adidas in januari hun eerste gezamenlijke collectie op het grote publiek loslieten, was die in een mum van tijd uitverkocht. De CEO van Adidas heeft nu laten weten dat er een restock komt van de collectie.

Heb je naast de collectie van Beyoncé haar sportmerk Ivy Park met Adidas gegrepen in januari? Maak je dan geen zorgen, want CEO Kasper Rørsted heeft tijdens een conferentie met investeerders van Adidas laten weten dat er een restock komt van de collectie. “Of het nu gaat om sportkleding of sneakers, we zullen dit jaar in beide categorieën blijven samenwerken met Beyoncé “, klonk het.

In een adem omschreef Rørsted Beyoncé bovendien ook als “de meest invloedrijke hedendaagse vrouwelijke entertainer wereldwijd”. Wanneer de restock verwacht kan worden, maakte de CEO wel niet bekend. Al doen er wel al geruchten de ronde dat er in juni een nieuwe sneaker zal worden uitgebracht.

De samenwerking tussen Adidas en Ivy Park werd in april 2019 bekendgemaakt. Voordien werkte Beyoncé samen met de Britse keten Topshop. Ze zegde echter dat contract op nadat CEO Philip Green door vijf werknemers beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag en racisme. Haar bedrijf Parkwood kocht de aandelen, die Green in Ivy Park had, allemaal terug.