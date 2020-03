Luxegroep LVMH stopt productie parfums om handgel te maken

De Franse luxegroep LVMH, dat eigenaar is van onder meer Louis Vuitton, Givenchy en Fendi, zet tijdelijk de productie van parfums en cosmetica stop om zich volop te concentreren op het maken van desinfecterende handgels. Het wil zo meehelpen het coronavirus te bestrijden.

Net zoals in heel wat andere landen die in de ban zijn van het coronavirus kampt Frankrijk met een tekort aan ontsmettende handgel. Bernard Arnault, topman van LVMH, heeft daarom zondag in een mededeling laten weten dat hij de productie van parfums en cosmetica in zijn fabrieken stopzet en ze laat overschakelen op het maken van die handgels. Die zullen vervolgens gratis worden aangeboden aan zorgverstrekkers.

LVMH is naast eigenaar van heel wat modehuizen ook producent van parfums en make-up voor Dior, Givenchy , Guerlain, Fenty Beauty, Loewe en Kenzo. “Met dit initiatief wil LVMH een groter aantal mensen in staat stellen om zichzelf te beschermen en zo het virus te helpen indijken. LVMH zal zich daarvoor zo lang als nodig is inzetten en dat in samenspraak met de Franse autoriteiten”, klinkt het.